Le MR et le CDH ont décidé de s'allier au Collège en cette période de crise.







À Tubize, les joutes verbales entre l’opposition et la majorité valent souvent le déplacement. L’opposition est en effet très active et attentive à la moindre décision prise par le Collège. Mais ces débats devraient être plus calmes pour un petit moment.



En effet, les deux partis de l’opposition (MR et CDH) ont décidé de s’allier à la majorité en validant ses décisions durant cette période compliquée. Et ce sont les Réformateurs qui ont été les premiers à apporter leur soutien au Collège PS-Ecolo-Défi.