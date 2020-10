Covid-19: plusieurs classes fermées à Jodoigne à cause du coronavirus Brabant wallon J.Br. Certaines classes de maternelle et de primaire de l’école de Saint-Jean-Geest sont fermées pour des cas de Covid-19 ou pour raisons organisationnelles. © DR

Mauvaise nouvelle à Jodoigne: le covid-19 s'est malheureusement invité au sein des établissements scolaires. Et plus précisément dans l'école de Saint-Jean-Geest.



En effet, certaines classes de maternelle et de primaire de l’établissement sont actuellement fermées pour des cas de Covid-19 ou pour des raisons organisationnelles. Plus concrètement, jusqu’au vendredi 16 octobre, les classes d’accueil, 1re et 2e maternelles sont fermées. Une garderie est malgré tout organisée ce mercredi 14 octobre pour les enfants de 3e maternelle, 1re, 2e et 5e primaires.



Pour les jeudi 15 et vendredi 16 octobre, une garderie est mise en place pour les enfants de 1re, 5e et 6e primaires. Quant aux élèves de 2e, 3e et 4e primaires, ils ont cours de manière normale. Bien évidemment, tous les parents et enfants concernés par ces fermetures ont été informés personnellement. "Tous les protocoles sont appliqués à la lettre et les mesures de sécurité pour lutter contre la propagation du virus sont scrupuleusement respectées, expliquent les autorités communales. Rappelons que le port du masque est obligatoire aux abords des écoles. Les parents sont priés d’être attentif à tout symptôme du coronavirus que pourrait développer leur enfant."



La Ville tient également à souligner le travail des enseignants et leur courage dans cette situation compliquée. "Nous souhaitons un prompt rétablissement aux personnes et enfants touchés. Nous soulignons également le courage des enseignants et de tout le personnel qui assurent leurs missions dans un contexte inédit. De notre côté, nous continuerons d'informer de l’évolution de la situation en toute transparence."