Mardi soir, lors du conseil de police de la zone Nivelles-Genappe, Laurie Semaille (MR) et Louison Renault (PS) ont interrogé le commissaire divisionnaire Pascal Neyman à propos des contrôles éventuels concernant les Covid Safe Tickets (CST). Ceux-ci sont obligatoires depuis le 1er novembre dans l’horeca, les salles sportives, et le seront sans doute lors des événements de fin d’année, marché de Noël ou autres. Les conseillers voulaient dès lors savoir si la police locale comptait vérifier l’application de cette règle.

La réponse est oui : la zone de police s’est mise d’accord avec l’autorité administrative (les bourgmestres) et l’autorité judiciaire (le parquet) à propos des contrôles à mener. Actuellement a débuté une phase préventive, durant laquelle les agents de quartier se rendent dans les endroits concernés et rappellent leurs obligations aux responsables, histoire d’être certains qu’ils les comprennent. Ensuite viendra une phase de contrôle, et de répression pour les réfractaires.

Le chef de zone a rappelé que lors des événements, le contrôle des CST couplé à celui des cartes d’identité incombe à l’organisateur. Les policiers comptent bien vérifier que tout se fera correctement. Ils verbaliseront dans le cas contraire, et vont également procéder à des contrôles pour lutter contre l’utilisation de faux CST par des clients. Le parquet s’est engagé à poursuivre ceux qui utiliseraient ces faux.