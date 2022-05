Creajob "couve" des projets d’indépendants qui souhaitent lancer leur affaire. Parmi ces projets, Fer and Co, de Julien Dekelver, jeune ferronnier de 23 ans.

Parmi les nombreux projets mis en "couveuse" par Creajob (voir ci-contre) en cette année 2022, il y a Fer and Co, jeune entreprise lancée par Julien Dekelver et installée à Ittre. Son activité : la ferronnerie. "Quand j’ai terminé ma rhéto, j’ai effectué trois années d’apprentissage", explique l’intéressé, originaire de Louvain-la-Neuve.

Il s’est spécialisé dans la rénovation et la construction mais il ne se fixe aucune limite. "Le but est d’être dans une position où je peux répondre le mieux possible à la demande du client. Je fais donc de la rénovation, de la construction dans tout ce qu’il est possible de faire, tant que ça touche à la ferronnerie."

Un métier qui demande des compétences particulières, "même s’il ne faut pas un accès à la profession et que certains se lancent sans avoir été véritablement formés. Ce qui fait que le travail n’est pas toujours bien réalisé et que, du coup, les vrais et bons ferronniers sont rares". D’une certaine manière, tant mieux pour Julien Dekelver qui a aussi appris le métier de forgeron. "C’est une facette différente, que j’affectionne et que j’ai peaufinée à l’IFAPME de Namur. J’aimerais continuer là-dedans, cela me passionne."

En attendant, le Brabançon a donc lancé son projet, soutenu par Creajob. "J’ai mes premiers devis et mes premières commandes. Le soutien de Creajob est très important au niveau de tout ce qui est administratif, car j’ai de l’aide au niveau comptable, financier, marketing, communication, etc. Du coup, je peux me concentrer sur mon travail en tant que tel. C’est un bon choix pour ceux qui veulent se lancer."