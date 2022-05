Créer une toupie à partir d’un masque chirurgical grâce à la technologie de l’injection plastique ou encore créer un puzzle ou des dominos à l’aide de déchets de bois… Ce sera possible lors de Circular’Ici, le premier événement sur la circularité à Louvain-la-Neuve.

Organisé par l’OpenHub de l’UCLouvain et son laboratoire de fabrication, le MakiLab, dans le cadre de la première Quinzaine de l’économie circulaire de la Région, l’événement se tiendra les 8 et 10 juin. "L’objectif ? Visibiliser le potentiel wallon en matière de circularité. Comment ? Via des conférences, des ateliers à destination du grand public (de 7 à 77 ans) et des démonstrations", expliquent les organisateurs.