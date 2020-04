Critiqué pour sa gestion de la crise, le bourgmestre de Tubize répond à l'opposition: "Le temps n'est pas à la polémique" © D.R. Brabant wallon J.Br

Aujourd’hui, la population multiplie les efforts pour lutter contre la propagation du coronavirus. À Tubize, les règles sont plus ou moins respectées mais du côté du RC (Renouveau communal), dans l’opposition, on aimerait que les autorités communales prennent plus d’initiatives. "Pendant que plein de bourgmestres et d’échevins s’activent durant cette période compliquée, on entend très peu les nôtres à Tubize, si ce n’est pour rappeler les consignes du Fédéral ou du Régional et faire respecter l’ordre public, ce qui n’est quand même que le minimum", déplore le groupe d’opposition. (...)