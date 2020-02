L'ancien travailleur des Forges veut faire passer un message d'espoir aux personnes touchées par ce plan de transformation.

Il y a plus de vingt ans maintenant, les Forges de Clabecq étaient touchées par une violente faillite qui laissait des milliers de personnes sur le carreau. Au total, ce ne sont pas moins de 4 000 créanciers qui se sont fait connaître. Aujourd’hui, une grande partie d’entre eux attend encore de toucher ses créances.

Une situation qui n’est pas totalement comparable avec ce qu’il se passe actuellement chez GSK mais qui met tout autant à mal des centaines de travailleurs. Daniel Félix, l’un des anciens des Forges et membre du GR6, ce petit groupe qui s’est constitué pour continuer le combat pour que les anciens travailleurs de Forges touchent enfin leurs créances, se souvient de ce jour où sa vie a basculé. "On s’attendait à ce qu’il se passe quelque chose mais de mon côté, j’ai continué d’aller travailler pendant une bonne semaine, se souvient-il. Je ne comprenais pas qu’on puisse me priver de mon boulot et je n’avais pas envie de faire le deuil non plus. Ce qui m’a le plus gêné, c’est que c’était fini de faire ces petits cadeaux à mon épouse. Ces petits plaisirs de la vie n’étaient plus possibles."

Pendant quelques jours, Daniel s’est replié sur lui-même, ne parlant plus beaucoup. Mais il a rapidement compris que ce n’était pas de cette manière qu’il s’en sortirait. "On a mis sur pied une permanence pour les travailleurs et ça m’a permis de rester en contact avec eux et surtout, de parler. Je gardais ce lien avec les gens. Dans le même temps, j’ai directement envoyé des candidatures pour trouver un nouveau travail car finalement, la vie continue."

Et c’est justement un message d’espoir qu’il souhaiterait faire passer à toutes ces personnes touchées de près ou de loin par ce drame social qui se joue actuellement du côté de GSK. "J’ai vu beaucoup de personnes abandonner et baisser les bras. Le conseil que je leur donnerais, c’est d’essayer d’avaler la pilule le plus vite possible, de penser à sa famille et à ses proches et de rapidement se lancer à la recherche d’un nouveau travail. D’après mon expérience, je dirais qu’il ne faut pas se décourager et qu’il faut accepter le verdict. On ne peut rien y faire de toute manière. Il faut aller de l’avant et ne pas se refermer sur soi-même. De mon côté, j’ai trouvé très utile et important de continuer de parler avec les gens. D’ailleurs, aujourd’hui, je n’arrête plus de parler", sourit Daniel Félix qui veut vraiment lancer un message d’espoir aux travailleurs qui risquent de perdre leur emploi.