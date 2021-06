Depuis de nombreuses années, l’Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW) est un acteur essentiel de la vie sociale de la Jeune Province. Pour 400 000 Brabançons wallons, elle offre des services de premier ordre tant pour l’accueil de la petite enfance et les activités extrascolaires que pour les services d’aide aux personnes handicapées ou âgées.

Mais ces derniers temps, ses finances inquiètent, notamment du côté de l’Humaniste André Antoine qui a une nouvelle fois interpellé la ministre de la Santé, Bénédicte Linard. L’objet de ses craintes : l’Intercommunale peut-elle profiter de subsides ? "L’ISBW entre bien dans les critères de subventionnement, annonce la ministre avant de nuancer quelque peu. Le montant exact qui pourra être versé n’est pas encore connu et dépend de plusieurs facteurs. L’ISBW pourra prétendre jusqu’à 175 000 euros mais j’insiste, ce montant est à confirmer et il ne sera octroyé que sous réserve des budgets disponibles."

En résumé : l’Intercommunale sociale du Brabant wallon pourra en bénéficier si, et seulement si, les budgets permettent de satisfaire à toutes les demandes. Sans quoi, la somme versée se fera au prorata des montants disponibles. Une réponse mi-figue mi-raisin, qui ne satisfait pas complètement l’Humaniste. "Ce serait pas mal de pouvoir prendre en charge ces 175 000 euros. Ce serait une belle bouée de sauvetage mais malheureusement, celle-ci est conditionnée à la disponibilité des montants. Ce qui m’étonne car vous sortez d’un ajustement budgétaire et cela faisait partie des demandes faites au ministre. Vous auriez dû pouvoir dire oui ou non sur la prise en charge de ce montant."

Et de conclure de manière un peu pessimiste : "Vous me mettez dans l’embarras. J’espérais vraiment avoir de bonnes nouvelles, mais on se trouve au milieu du gué et je ne sais pas si on arrivera jusqu’à l’autre rive", termine André Antoine.