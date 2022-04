Ce fut un argument de taille durant la crise sanitaire : le sport aide à combattre les virus et améliore l’immunité ! Si cet argument tient la route, il a surtout été utilisé comme argument marketing.

Selon Eric Vandenabeele, directeur de l’association professionnelle belge fitness.be. "De plus en plus de pratiquants retrouvent le chemin des clubs et de nombreux nouveaux clients recherchent également un environnement sûr et un accompagnement professionnel."

Une étude américaine menée sur 12 157 consommateurs sur cinq continents, montre que la santé et le bien-être sont devenus une priorité depuis la pandémie de Covid-19. 50 % priorisent davantage leur bien-être, 82 % font régulièrement de l’exercice (ou prévoient d’en faire) et 75 % fréquentent une salle de sport. Sur le terrain, la réalité n’est pas tout à fait la même.

Si les gens ont pris le temps de redécouvrir les joies du sport durant la pandémie, ce n’est pas vraiment au travers des salles de sport. Arnaud Castiaux, propriétaire du Crossfit Nivelles n’a pas vu de différence après la crise sanitaire : "Si les gens redécouvrent le sport au sens large, c’est surtout le sport en extérieur notamment avec la course à pied et le vélo."

Pour lui, le Covid n’a pas eu d’impact réel sur les chiffres de fréquentation de sa salle. "Nous ouvrons nos inscriptions trois fois par an, la population qui s’inscrit n’a pas réellement changé. […] Les personnes qui s’inscrivent dans les salles de sport sont déjà convaincues de l’importance de faire du sport."

Pour les abonnés aux salles, les mesures ont aussi eu un impact sur leur motivation. Marc, habitué du Basic-fit de Waterloo, nous explique : "La salle avait mis en place un système de réservation, les places n’étant jamais libres et les créneaux trop serrés, j’ai fini par me désinscrire…"

L’argument de santé n’a donc pas fait le poids face aux mesures incessantes d’ouvertures/fermetures ainsi qu’aux règles sanitaires mises en place. "Certaines salles ont même perdu des membres, au profit de clubs de trails (courses à pied)."

Des mesures qui ont freiné l’ouverture de nouvelles salles

Projets avortés, retards d’ouvertures, les mesures n’ont pas été tendres avec ceux qui rêvaient d’ouvrir leur complexe. On l’a vu notamment avec la salle The Box à Waterloo qui a dû retarder à plusieurs reprises son ouverture. Selon le patron de Crossfit Nivelles, "les banques ne veulent plus prêter d’argent pour les projets de salle de sport, comme pour des projets d’Horeca".

Rodolphe de Pierpont, porte-parole chez febelfin nuance : "Les fonds pour ce genre de projets viennent rarement des banques, cependant s’il devait y avoir financement de la part d’un organisme bancaire, celui-ci doit analyser les deux ou trois dernières années comptable du demandeur", et on ne peut pas dire que ce fût des années prolifiques pour le secteur.

"Ce fut une période de ‘vaches maigres’ pour ces différents secteurs, cela ne facilite en effet pas la recherche de financement."

La période de crise sanitaire a sans doute permis à certaines personnes de prendre conscience de l’importance de faire du sport, mais toutes n’ont pas encore poussé la porte des salles de fitness.