Dans les coulisses de Walibi, où toutes les attractions sont testées par des experts avant la réouverture Brabant wallonReportage04:03 Thibaut Van Hoof © BUREAUX RÉGIONAUX

Le parc a reçu la visite des experts de la société TUV. Ce sont eux qui doivent donner le feu vert pour une reprise des activités.



Deux mois après les inondations qui avaient touché plus de 85 % du parc, Walibi a annoncé sa réouverture, fixée au 2 octobre. Un véritable tour de force, quand on se souvient des dégâts énormes qui étaient à déplorer. "En arrivant au parc le 16 juillet et en voyant qu’il y avait 1,20 mètre d’eau pratiquement partout, nous nous sommes demandé comment nous allions faire, se souvient Justien Dewil, porte-parole de Walibi. Nous n’osions pas donner une date de réouverture au départ et quand nous nous sommes fixé le début du mois d’octobre, nous savions qu’il s’agissait d’un gros challenge. Mais nous sommes fiers d’avoir réussi à relever ce défi."



(...)