Avec ses huit villages et son grand territoire – c’est la commune la plus étendue du Brabant wallon – en bonne partie consacré à l’agriculture, Genappe est sans doute une entité rurale. Mais elle compte aussi un centre-ville, une maison de jeunes et des habitants qui s’intéressent à la “street culture”, comme en témoigne notamment le succès du skate park inauguré avant l’été à côté de l’agoraspace, rue de la Station.

Pour recréer du lien entre les citoyens en soutenant également les artistes de la région, la Ville et plus particulièrement l’échevinat de la culture organise ce samedi 21 août une journée entière consacrée à la culture de la rue et ses différentes composantes. L’événement est soutenu par la Province du Brabant wallon dans le cadre de l’opération Place aux artistes.

La journée est prévue en quatre temps. Ainsi, à 14 h, des démonstrations et des ateliers seront organisés à la rue de la Station avec notamment des danses hip-hop, des initiations à l’art du graffiti et l‘écriture de morceaux de rap.

À 15 h 30, on se déplace vers le skate park où des DJ animeront une séance “skate on the beats”, moment hip-hop avec notamment Genap Zoo Lu Nation et DJ Goos’One. Moment que ne rateront sans doute pas les amateurs, la venue sur place aux alentours de 13 h 30, à l’agoraspace, du champion du monde de street soccer. Soufiane “Bencok” El Marnissi proposera une exhibition, et invitera le public à le défier.

Puis à partir de 18 h, un grand concert “hip-hop&rap” sera proposé gratuitement avec des artistes de la région qui sont membres du collectif Iceberg Rap.

“Ce sera l’occasion de revoir le rappeur genappien Augustin déjà très présent sur les services de streaming, précisent les organisateurs. De découvrir aussi la révélation de l’été, la chanteuse et pianiste nivelloise Julankou, ainsi que le chanteur ottintois Carlin. Ils seront rejoints sur scène par le rappeur tournaisien Youssef Swatt’s.”

La journée est co-organisée par la Maison de jeunes Le Bug-1 et l’opération Be Wesh ! du centre culturel du Brabant wallon, avec l’espoir de proposer une activité pour les jeunes mais aussi de créer un moment de rencontre intergénérationnelle.