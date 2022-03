Au home Renard, à Grez-Doiceau, Daria Fontana vient de fêter ses 101 ans. "Ma grand-mère était originaire du nord de l’Italie, à Conca, à côté d’Asiago. J’ai d’ailleurs gardé une photo, la plus ancienne de ma famille où on la voit entourée de ses huit enfants. Six enfants ont quitté l’Italie pour émigrer en Amérique, car à l’époque c’était la misère", explique-t-elle.

La Grézienne est née le 26 février 1921 dans l’Italie du Nord, dans le village de Valpegara, situé dans la province de Vicenza. "Dans ces années-là, la région était très pauvre et il y avait peu d’emplois alors qu’aujourd’hui elle est très riche, c’est une station de sports d’hiver et d’été des Alpes italiennes. Je suis partie très jeune pour aller travailler en Savoie, à Valloire et à Saint-Michel-de-Maurienne. Ma maman a eu cinq enfants et je suis l’aînée de la fratrie. En revoyant cette photo de famille, je me souviens de ma grand-mère et de mon pays d’origine qui me manquent beaucoup."

Daria a encore deux sœurs plus jeunes qu’elle, Yolanda et Anna-Maria, qui vivent toujours en Italie, à côté de Thiene. Daria s’est mariée en 1942 avec Pietro Lorenzi qui habitait le village voisin, Forni. "Finalement, nous avons quitté l’Italie en 1948 pour aller vivre en France, dans l’Aveyron, pour rejoindre son frère. En 1952, nous avons été nous installer à Florange, dans la Moselle. Nous avons vécu heureux ensemble, jusqu’à son décès en 1982. Je garde de bons souvenirs de toutes ces années, même si j’ai toujours beaucoup travaillé dans ma vie, et ce depuis l’âge de 14 ans."

Daria Fontana a une fille, Gabrielle Lorenzi, qui habite Grez-Doiceau. D’où son arrivée en Belgique. "Moi, j’aimerais tant retourner dans mon pays mais les événements liés à l’épidémie ne m’ont pas permis de revoir ma famille, comme les années précédentes lorsque, avec ma fille et son mari, nous étions allés les rejoindre en Italie", regrette-t-elle.

Sur un air adapté d’On n’a pas tous les jours 101 ans, Daria Fontana et les pensionnaires du home grézien n’ont pas manqué l’occasion de faire la fête !