La guerre entre la Russie et l’Ukraine ne s’arrête pas, malheureusement, et de nombreux citoyens se mobilisent pour venir en aide aux victimes. Parmi ceux-ci, Daria, une Waterlootoise d’origine ukrainienne. "J’ai encore de la famille en Ukraine, explique-t-elle. Je me suis rendue à la frontière en Hongrie le week-end passé pour tenter de les faire sortir, mais à cause d’un problème de carburant, ils n’ont pas pu atteindre la frontière. Actuellement, ils sont coincés à Kiev."