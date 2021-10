Après vingt années passées dans le secteur bancaire, Feliciana Tagliarino a décidé il y a deux ans de se lancer un challenge et de prendre un virage à 180 degrés dans sa vie professionnelle. À 44 ans, elle a décidé de lancer Féelicity, sa propre boutique de prêt-à-porter féminin dans le centre de Nivelles. “Je n’ai pas eu l’idée d’ouvrir un commerce tout de suite, j’ai d’abord pensé à me lancer dans la consultance. Mais je me suis vite rendu compte que je ne voulais plus évoluer dans cet univers difficile, confie-t-elle. J’ai toujours été passionnée par la mode et j’ai été baignée dès mon enfance dans un commerce avec des parents commerçants. J’aime le contact avec les clients, j’aime communiquer. C’est ce qui m’a décidé à me lancer.”

