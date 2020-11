L’échevin du Commerce aclot, Benoit Giroul, ne sautait pas de joie vendredi soir après les annonces du Comité de concertation. " Je suis mitigé : je suis bien évidemment content que certains commerces puissent rouvrir dès la semaine prochaine mais je suis triste pour les coiffeurs, pour les esthéticiennes. Là, c’est un grand vide qu’on ressent ce soir. Pour l’Horeca, malheureusement, on s’attendait à ce qu’ils ne rouvrent pas tout de suite. Mais je me félicite que les cafetiers travaillent en commun via la plateforme mise en place par Osez Nivelles ."

En tout cas, la Ville compte accompagner au mieux la réouverture annoncée des commerces dits non essentiels. L’opération "Un billet doux entre nous" reprendra dès ce mardi, et les clients des commerces du centre-ville pourront donc à nouveau conserver leurs preuves d’achat pour les présenter au chalet installé sur la Grand-Place, en échange de bons d’achat.