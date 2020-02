L'Immobilière du Centre et de Est du Brabant tient son nouveau président.

Le 18 décembre dernier, l’IPB a nommé son nouveau président. C’est l’Ottintois Cédric Jacquet qui a été désigné pour succéder à Jacques Ottlet, Monsieur IPB !

"J’ai constaté lors de mon entrée en service que l’IPB est une société très bien gérée. Il faut le souligner. Il existe une différence entre le fait d’être administrateur et celui d’être président. Je me donne 100 jours pour tout apprendre et surtout, proposer d’ici le mois de juin un plan. Celui-ci sera réalisé sur base des résultats de rencontres avec nos partenaires que constituent les douze communes qui travaillent avec nous !"

Avec ses directeurs, Cédric Jacquet va se rendre dans les différentes communes pour établir un constat, mais aussi déterminer les besoins, les possibilités ainsi qu’un état des lieux des éventuels soucis rencontrés en vue de trouver des solutions et de renforcer les collaborations.

L’IPB souhaite assumer les exigences de la déclaration de politique générale wallonne qui envisage une augmentation de 3 % de ses logements. "Pour l’IPB, cela veut dire 55 à 60 nouveaux logements. On compte atteindre au minimum cet objectif mais pourquoi pas en réaliser davantage !"

Un autre projet phare de Cédric Jacquet, c’est le quartier du Bauloy ! "Les logements sont les plus anciens de l’IPB et nécessitent un important chantier pour améliorer l’efficacité énergétique. 167 logements vont subir des améliorations pour un investissement total de 8 millions d’euros. Lorsque l’on sait que le budget de l’IPB est de 9 millions, on mesure l’importance de l’effort !"

Pour optimaliser le service que peut proposer l’IPB, Cédric Jacquet souhaite impliquer son conseil d’administration. "J’envisage que le CA se déplace sur le terrain. Il est important de pouvoir comprendre la situation et déterminer les réels besoins des communes partenaires. Personnellement, je suis partisan de l’intelligence collective où chacun vient avec ses remarques et ses critiques constructives. Cela permet d’avancer. J’ai apprécié le nombre important de prises de parole lors du dernier CA. Faire remonter l’information de terrain est très important."

Cédric Jacquet a également un autre objectif, la lutte pour diminuer les dépenses énergétiques. "Il y a une grosse part de travail à faire à ce niveau-là ! "