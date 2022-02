Un important chantier mené par Infrabel a commencé aux abords de la gare de Wavre. Il sera procédé au renouvellement de six aiguillages en gare, des trois quais, de deux passages à niveau (ceux de la rue Provinciale et de la rue du Chemin de Fer) et de 600 mètres de ballast. Le trafic ferroviaire et la circulation automobile seront perturbés durant les vacances.