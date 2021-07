Ce jeudi avait lieu l’inauguration de la première phase du projet Fresh Paint, lancé par le collectif Farm Prod, dont l’objectif est de réaliser plusieurs fresques sur les murs publics et privés de Louvain-la-Neuve et d’Ottignies. Ce projet a été subsidié à hauteur de 150 000 euros par la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, mais aussi grâce à une participation de l’UCLouvain.

Pour cette première phase, plusieurs artistes belges ont été invité à réaliser des fresques. Celle qui se trouve autour du rond-point de l’Anneau Central est le fruit du travail des 7 artistes de Farm Prod. L’artiste Iota a travaillé sur la façade de l’ancien bâtiment du CPAS rue de Franquenies à Ottignies et l’artiste Jaune a réalisé plusieurs pochoirs mettant en scène des ouvriers communaux dans des situations cocasses à huit endroits de Louvain-la-Neuve. Une autre œuvre réalisée par 5 jeunes artistes de différentes associations se trouve Chaussée Lacroix. « On a voulu réaliser une représentation graphique de Louvain-la-Neuve avec une pieuvre qui traverse la fresque » explique Thomas, l’animateur.

© Charlotte Egli

David Da Câmara a dévoilé les prochaines phases du projet : la phase 2 débutera en septembre et la phase 3 en mai. « On voudrait travailler sur différents lieux d’Ottignies pour créer un lien avec Louvain-la-Neuve », explique-t-il. De nombreuses fresques existantes seront également rénovées et rafraichies par Farm Prod. La phase 2 sera réalisée par un artiste marocain, l’artiste portugais Pantonio et le Bruxellois Blancbec.

La phase 3 prévoit de rénover la gare de Louvain-la-Neuve et de lui donner une ambiance street art. Elle prévoit également des réalisations sur les façades de propriétaires privés à Ottignies. Quand toutes les phases seront terminées, Farm Prod prévoit également de créer une map sur le parcours des œuvres.