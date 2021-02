Les amateurs de sensations fortes vont être comblés: le Megacoaster de Walibi est bien sur les rails. Une attraction qui culmine à 50 mètres de haut et s'étend sur 1.200 mètres. Elle propulsera les plus intrépides d'entre vous à des pointes de vitesse de 115 km/h, avec une vitesse moyenne de 100 km/h. Si son nom n'a pas encore été dévoilé, on sait par contre qu'il fera partie de la zone de 4,5 hectares dédiée au thème de l'Afrique et de la Terre brûlée.





© DR

Une attraction qui fait partie du vaste plan d’investissement de 100 millions d’euros, qui doit à terme métamorphoser 75 % du parc. Elle doit lui permettre de compléter son offre et toucher un public encore plus large.





© DR

© DR

© DR

En attendant de pouvoir rouvrir ses portes, une fois que la crise sanitaire sera derrière nous ou que le gouvernement autorisera une réouverture, en coulisses, on continue de travailler.