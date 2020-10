Il y a un peu plus de deux ans, en juin 2018, la vie de Jonathan Hemblenne basculait. Victime d’un accident de travail (il est tombé dans une fosse et un pneu de 200 kg l’a écrasé), le Tubizien se brisait la colonne vertébrale et perdait l’usage de ses jambes. Aujourd’hui en chaise roulante, il n’a pas pour autant perdu cette joie de vivre et d’entreprendre même si cela n’a pas été facile tous les jours. "Est-ce que je l’ai accepté ? Oui, mais ce n’est pas facile tous les jours, avoue Jonathan Hemblenne. En fait, l’accident, je ne le souhaite à personne mais l’aventure humaine qui en a découlé, elle a été magique."