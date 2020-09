Parmi les hébergements qui bénéficient de l’opération "Une nuit achetée = une nuit offerte", on trouve Chez Spoons (www.chezspoons.com), un Bed & Breakfast 4 épis, proposant deux chambres dans une ferme restaurée du petit village de Bossut (Grez-Doiceau).

Plusieurs clients ont déjà réservé grâce à l’initiative de la Province. Alors que la clientèle était auparavant majoritairement composée d’hommes d’affaires venant du monde entier, ce sont à présent surtout des Belges qui redécouvrent les charmes de la campagne brabançonne wallonne. Et ça marche plutôt bien…

Il faut dire que les patrons sont aux petits soins pour leurs visiteurs, et que les préparations d’Emma Russel valent sans aucun doute le détour. Écossaise, elle a participé à Master Chef UK en 2012. En plus des chambres d’hôtes, elle organise sur place des ateliers de fabrication de cake, et va développer l’an prochain des ateliers culinaires.