De fortes pluies, accompagnées de grêles, se sont abattues jeudi après-midi sur le Brabant wallon, provoquant des inondations sur plusieurs routes et villes de la région. Une cinquantaine d'interventions étaient en cours dans la région de Wavre peu avant 17h30. Vers 19 heures, les pompiers des casernes de Wavre et de Jodoigne comptabilisaient plus de 150 interventions liées à des inondations ou à des déblayages de routes.

"On est dans une cuvette et la Dyle n'est pas loin, rappelle Denis Van Malderen, employé dans un commerce de la chaussée de Louvain à Wavre. À chaque fois qu'il pleut trop, la Dyle atteint un certain niveau puis ça déborde" "À 16h45, il a commencé à faire très sombre, j'ai même dit à mon collègue qu'il allait faire nuit, puis des grêlons ont commencé à tomber. En moins de 20 minutes, c'était une rivière" "On est habitués à ce genre de problème, on a même mis des étagères surélevées dans notre réserve."

"Cet après-midi et ce soir, le développement d'averses et d'orages intenses se confirme, pouvant s'accompagner de grêle et de forts coups de vent. La localisation exacte reste difficile à prévoir mais ce risque est répandu", avait prévenu l'IRM plus tôt dans la journée.

Sous ces orages, de fortes précipitations sont prévues, pouvant mener à des cumuls de 10 à 30 l/m2 en une heure de temps. Cependant, quelques cellules orageuses peu mobiles pourraient conduire à des précipitations encore plus marquées, principalement dans l'ouest et le nord du pays (quantité de l'ordre de 40 l/m2 ou plus). C'est une situation limite entre les seuils jaune et orange, ce qui explique la variation des couleurs entre les provinces (qui pourrait encore évoluer).

Ainsi, le seuil orange est valable pour la Flandre occidentale, la Flandre orientale, Anvers, le Limbourg, le Brabant flamand, Bruxelles et le Brabant wallon, avertit le centre météorologique.