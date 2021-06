Vendredi matin, un dramatique accident s’est produit à Virginal, dans l’entité d’Ittre, peu avant 8h du matin, dans la rue d’Hennuyères (RN280). Pour une raison qui reste à ce jour indéterminée, une camionnette et une moto s’y sont percutées au niveau d’un carrefour.

Un accident qui a malheureusement coûté la vie à Thoma, un jeune Ittrois âgé seulement de 18 ans. “Je tiens à préciser que ce n’était pas Thoma qui conduisait la moto”, explique Fabienne Mollaert, sa maman et par ailleurs échevine dans la commune.

Un fait qui a bouleversé les habitants de la région, tant la personnalité du jeune homme ne laissait personne indifférent. “Toutes les personnes qui l’ont rencontré ont de lui le souvenir d’un garçon avec la banane qui était toujours là pour remonter le moral des autres. Il était gentil, aimable et personne ne pouvait oublier sa rencontre avec Thoma.”

Et en effet, à en lire les centaines de commentaires qui ont afflué sur les réseaux sociaux, tous abondait dans le même sens pour apporter un peu de soutien aux proches de Thoma après ce terrible drame. “Sois assurée, Fabienne, de tout notre soutien dans cette épreuve injuste que tu traverses. Nous savons que tu peux compter sur Aurore, Rémy, Eliya et tes parents. Sans oublier toute la population pour laquelle tu es un exemple de générosité et de dévouement. Qualités que tu avais léguées à Thoma. Bon courage”, a commenté le bourgmestre ittrois, Christian Fayt, rejoint par la fédération du PS brabançon wallon par la voix de Dimitri Legasse. “Nous présentons toutes nos condoléances à Fabienne Mollaert, échevine socialiste d’Ittre, ses proches et sa famille. Sois assurée, Fabienne de notre soutien dans l’épreuve que tu traverses suite au décès de ton fils, Thoma.”

Son ami Brandon, qui se trouvait avec lui sur la moto, a été quant à lui grièvement blessé et transporté aux soins intensifs de l’hôpital Jolimont. De son côté, le conducteur de la camionnette était bien évidemment particulièrement choqué par ce qu’il s’est passé même s’il s’en est sorti indemne physiquement.

Une fois encore toute la rédaction de la Dernière Heure Brabant wallon réitère ses plus sincères condoléances à la famille de Thoma ainsi qu’à ses proches.