Cela fait quelque temps maintenant que la commune de Rixensart attend les résultats des analyses effectuées par la SPAQuE du côté de ce qu’on appelle « la décharge des Papeteries », située à quelques pas seulement du site actuel des Papeteries de Genval (entre les Papeteries et l’Avenue Franklin Roosevelt).Un énorme dépôt d’immondices «alimenté» pendant des décennies par les déchets industriels provenant des anciennes Papeteries de Genval. Près de 2 hectares où s’entasseraient entre 45 000 et 60 000 mètres cubes de déchets en tous genres: balatum, mastic, plastiques, fibres synthétiques, métaux, etc.

Et bonne nouvelle, ces analyses devraient être fournies sous peu. « On a effectivement reçu un mail de la SPAQuE, confirme Sylvie Van Den Eynde, échevine en charge de l’Environnement à Rixensart. Un mail qui nous promet le rapport pour le 11 septembre prochain. Il n’y a plus qu’à attendre, en espérant qu’ils respectent leurs engagements. »

Un rapport qui devrait apporter toute la lumière sur les vives inquiétudes exprimées par rapport à ce site qui est sans aucun doute le plus pollué de la commune. Et qui pourrait déboucher sur une intervention, tant espérée. « Avant, le site était considéré comme non-prioritaire comme bon nombre d’autres sites du même genre, mais placé sous surveillance, continue Sylvie Van Den Eynde. On espère que le rapport les fera changer d’avis, ce qui n’est pas impossible car la SPAQuE est en train de changer son fusil d’épaule avec davantage de sites pollués qui bénéficieront à l’avenir d’une intervention. »

Une intervention qui nécessiterait toutefois des fonds et des moyens importants. Rappelons qu’à ce niveau, le site n’est pas propriété communale, il appartient en effet à la curatelle des anciennes Papeteries