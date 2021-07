La situation sanitaire s’améliore et à l’occasion des dernières victoires de l’équipe belge de football à l’Euro, il y a eu des rassemblements importants dans le centre-ville. Difficile d’empêcher les supporters de faire la fête ensemble et ces regroupements spontanés n’ont pas donné lieu à des incidents. Par contre, au petit matin, le tableau offert par la Grand-Place et le piétonnier devant les cafés est assez lamentable : il y a des déchets partout et la propreté publique est manifestement le dernier des soucis de certains fêtards.

Au conseil communal de lundi soir, Louison Renault (PluS) a interpellé le collège à ce sujet, pour savoir si des choses pouvaient être mises en place pour éviter cela. Notamment le placement de poubelles supplémentaires, d’une plus grande capacité. “Cela devient catastrophique”, a regretté l’élu socialiste.

