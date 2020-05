© US Governement

Les verts clarifient leurs propos, jugés quelque peu alarmistes par Oxygène.



Il y a quelques jours, Ecolo tirait la sonnette d’alarme concernant l’éventuel enfouissement de déchets radioactifs à Court-Saint-Étienne. Le groupe s’inquiétait que la proposition de plan de l’Organisme national des déchets radioactifs (Ondraf), concernant le stockage géologique ou souterrain en Belgique, fasse mention du massif du Brabant et du faciès de La Roche.

La sortie d’Ecolo a évidemment suscité pas mal de réactions, surtout à Court-Saint-Étienne, où l’on a pensé au hameau de La Roche. Une réaction notamment du groupe Oxygène, qui rappelle dans un billet que la commune n’est citée nulle part dans le rapport - ce qu’on l’on a vérifié - et qu’il ne s’agit pas encore de choisir la localisation de sites de stockage mais d’une consultation sur le principe du stockage.

Lundi, la section stéphanoise d’Ecolo, qui mettra le débat sur la table du conseil communal de ce mardi, a clarifié ses propos sur son site. Elle confirme que la commune n’est pas directement visée mais qu’elle est toutefois reprise dans une carte élaborée par le gouvernement du grand-duché de Luxembourg, sur base de son analyse des documents du gestionnaire des déchets.

Et les verts d’ajouter : " Il est donc important que Court-Saint-Étienne, comme toute autre commune belge, fasse savoir à l’Ondraf que, en l’état des connaissances actuelles et du peu d’informations que nous livrent leurs documents, il ne nous est pas possible de nous prononcer en faveur de cet enfouissement. "