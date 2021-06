Un fœtus a été découvert, lundi en fin de soirée, dans une habitation à Marilles, dans l'entité d'Orp-Jauche, a-t-on appris mardi auprès du parquet du Brabant wallon. Il fera l'objet d'une analyse médicolégale. Ce sont les nouveaux occupants de l'immeuble qui ont trouvé un bocal de formol contenant l'embryon. Ils avaient acquis la maison suite aux décès des anciens propriétaires. Le bâtiment était resté inoccupé un certain temps. Une enquête a été ouverte en vue de déterminer l'origine et la raison de la présence de ce bocal à l'endroit. Un examen médicolégal doit être pratiqué, mais il apparaît d'ores et déjà que le fœtus serait relativement ancien.