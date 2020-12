Concrètement, tous les ans, les autorités communales leur versent à chacun, ils sont quatre, un montant de 1 000 euros en guise de dédommagement.

Une solution qui convient à toutes les parties mais du côté de l’opposition, on aimerait trouver une manière plus pérenne de travailler pour éviter de payer ce montant tous les ans. "À nos yeux, c’est une nécessité de pérenniser le système, explique Michaël Segers (Ecolo). Il en va d’une saine gestion de ne pas rester sur une convention renouvelable qui coûte cher à la Ville."

Bien évidemment, Michaël Segers n’est pas contre cette indemnisation et il l’avoue volontiers : "Je remercie les agriculteurs pour le sacrifice important qu’ils ont fait mais il faut mettre quelque chose d’autre en place." De son côté, Philippe Dalcq (J’M) craint que cette compensation ne devienne une rente à vie. "La décision prise à l’époque était la bonne mais depuis, neuf ans ont passé et les solutions du futur au niveau des dédommagements ne sont plus les mêmes aujourd’hui." Réponse du bourgmestre, Jean-Luc Meurice : "Ces bassins de retenue ont permis de sauvegarder des dizaines de maisons pour 4 000 euros par an. Je pense que ça en vaut la peine. Et on ne peut pas comparer cela à d’autres expropriations du passé. Ce n’est pas la même chose. Ici, on dédommage des agriculteurs pour quelques mètres de long. Je veux bien qu’on prévoie une compensation à plus long terme mais la décision prise à l’époque était la bonne et elle a aidé de nombreux citoyens."

En attendant donc, les agriculteurs concernés continueront donc de toucher 1 000 euros par an en guise de dédommagement pour les "pertes" liées à la lutte contre les inondations.