Depuis qu’Engie a officialisé son intention d’installer des éoliennes à Rebecq, le projet a rapidement fait l’unanimité contre lui au sein de la population. Un "combat" s’est engagé et plus d’un an après le début de la procédure, celui-ci n’est pas près de se terminer.

Suspicieuse quant à l’indépendance des bureaux d’études agréés pour les études d’incidences sur l’environnement, la plateforme citoyenne Éoliennes Rebecq a fait ses quelques recherches. "On a découvert que le bureau Sertius, qui s’occupe du projet de Rebecq, est déjà intervenu dans 16 dossiers de ce genre pour Engie, commente Caroline De Vos. Comment un bureau peut-il se déclarer indépendant et neutre quand il est impliqué dans autant de dossiers pour le même promoteur ?"