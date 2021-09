La nouvelle stratégie du Tec pour la rentrée ne plaît pas à Défi Wallonie qui a partagé sa désapprobation en expliquant que celle-ci était pénalisante pour les citoyens du Brabant wallon et en particulier les jeunes. Les lignes Tubize/Nivelles sont dans le viseur car elles permettent aux citoyens de Braine-le-Château de se déplacer à Nivelles.

L’Autorité organisatrice du transport (AOT) et le ministre Philippe Henry ont supprimé des arrêts, comme par exemple sur la ligne 2 entre Braine-le-Château et Nivelles. Les arrêts ont été réduits de 17 à 7, ce qui fait que les utilisateurs perdent du temps à se déplacer jusqu’à un point d’embarquement ou à un point d’arrivée.

La ligne 69, elle, propose seulement deux bus, à 7 h 33 et à 7 h 35, le suivant étant prévu à 8 h 33, c’est-à-dire à l’heure du début des cours. Les bus qui étaient auparavant déjà bondés, devront absorber de nombreux navetteurs.

Selon Défi, la conséquence, c’est que de nombreux parents renonceront aux transports en commun. Pourtant, le plan wallon transport 2021/2024, élaboré par l’AOT, vise pourtant à créer des chaînons manquants pour renforcer les lignes existantes. "Un plan stratégique se doit de rencontrer les attentes et les besoins des ‘clients’. Il faut des objectifs réalistes et réalisables et qui ne vont pas à l’encontre du service aux citoyens. En outre, il ne faut pas attendre la rentrée scolaire et les premiers effets négatifs pour réagir et corriger les mesures dénoncées qui s’écartent de l’esprit de service public", explique Pascal Goergen, président de Défi Wallonie et échevin à Grez-Doiceau.

Défi annonce que la Ville de Nivelles étudie un nouveau plan de mobilité dans l’objectif de lutter pour la protection de l’environnement dans le Plan stratégique transversal. Véronique Vandegoor, conseillère communale à Nivelles, y sera attentive. Selon le Tec, la nouvelle ligne express E2 viendra en renfort de la ligne 69.