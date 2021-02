Au fil des conseils communaux, et singulièrement les derniers en date, les marques de soutien voire les encouragements des élus Défi envers l’action de la majorité wavrienne en ces temps troublés sont de plus en plus fréquents et contrastent avec les réactions des élus Ecolo et CDH. La liste amarante a salué largement le travail de la majorité lors du difficile budget 2021 et a fait de même lors de l’annonce du plan de relance.

La majorité, composée de la Liste du Bourgmestre et du PS, soumettra d’ailleurs au conseil de ce mardi une motion commune avec Défi en faveur du maintien d’un service de qualité à la clientèle en gare de Wavre.