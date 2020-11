La blague du 1er avril de Jéremy lui vaut une peine de travail et une amende de 400 euros.

Le 1er avril dernier, la Belgique était encore en plein confinement mais Jérémy, décrit par ceux qui le connaissent comme un personnage fantasque, est arrivé à l’AD Delhaize de Limal habillé d’une veste d’infirmier et portant un stéthoscope autour du cou. Le personnel a l’habitude de le côtoyer mais ce jour-là, le gaillard a dépassé les bornes et la police a été appelée sur place.

Dans le magasin, il chipotait à divers articles avant de les reposer dans les rayons, éternuait de façon forcée à proximité des clients, et a même léché sa carte bancaire avant de payer.

Se retrouvant devant le tribunal correctionnel, le trentenaire a affirmé qu’éternuer, ça arrive à tout le monde. Il a précisé qu’il s’informait peu et donc n’était pas vraiment au courant de la gravité de la situation sanitaire.

"Disons que je n’aurais pas dû lécher ma carte de banque, a-t-il affirmé. Cette blouse de médecin, je la porte régulièrement parce que j’aime bien. C’est un habit comme un autre. Le stéthoscope, je n’aurais pas dû…"

Du côté du ministère public, on s’est dit « atterré » de constater que le prévenu ne prenait toujours pas la mesure de la gravité de ses agissements. Certains employés étaient sous le choc et à la mi-mars, il avait déjà dû payer une transaction pour non respect des règles sanitaires. Quatre mois de prison avaient été requis.

Le jugement rendu vendredi inflige une peine de travail de 60 heures à Jérémy, ainsi qu’une amende de 400 euros.