Les masques confectionnés par les bénévoles lasnois ont été vendus au profit de l’ACS La Hulpe

À Lasne, la grande opération de distribution des masques de protection a débuté jeudi passé. Pour ce terminer le dimanche 10 mai. Durant ces quatre jours, 8.125 masques commandés par la commune ont été distribués. Mais les citoyens pouvaient également acheter des masques réalisés par une petite armée de bénévoles (83 découpeurs, 96 couturières et 146 distributeurs), mobilisés depuis un bon mois. Bilan, 2.750 masques sont partis comme des petits pains. Proposés au prix minimum de 2,50€, leur vente a permis de récolter 12.000 euros ! Qui seront reversés à l’ACS La Hulpe. « C’est énorme, se réjouit Julie Peeters-Cardon, échevine lasnoise. Les masques « Made in Lasne » ont eu un succès fou, bien plus important qu’on ne l’aurait espéré. Les gens venaient chercher leurs masques et achetaient ceux-ci en plus. D’autres effectuaient des dons spontanés, sans même parfois en acheter. C’est génial ».

Vu le succès, la commune a même décidé de prolonger l’opération. « Pour faire encore monter la cagnotte qu’on distribuera à l’ACS. Mais aussi parce qu’on constate qu’il y a un certain nombre de retardataires. Du coup, une nouvelle permanence « masques » est organisée au sein de l’école de musique jusqu’au 20 mai prochain (de 8h à 12h, hors week-end) ».

Et un petit magasin temporaire pourrait même voir le jour. « On en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs, avec des attaches différentes, il y a vraiment du choix. Nos bénévoles ont été vraiment super et sont toujours partants pour compléter la cagnotte. Tant qu’ils en ont l’envie et l’énergie, on continuera l’opération, conclut Julie Peeters-Cardon. Ce qui permettrait aux citoyens de se fournir en masques tout en soutenant la bonne cause ».