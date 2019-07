À l’image de celle de Louvain-la-Neuve avant elle, la future mosquée de Court-Saint-Étienne sera construite uniquement sur la base de dons. Et les responsables du projet les attendent nombreux car les travaux sont estimés à 1,3 million d’euros. Ils ont pour ce faire lancé une récolte de fonds en mai dernier auprès de leurs fidèles.

"On a lancé la campagne au moment du ramadan et ce fut un succès : il y a eu beaucoup de partages en ce mois sacré, se réjouit Adbel Jellouli, coordinateur du projet de la mosquée. On a toujours prôné le dialogue et la transparence, ça semble payer."

À ce jour, plus de 150 000 euros de dons et l’équivalent de 11 000 euros en or à travers des bijoux leur sont parvenus. Les fidèles sont invités à financer le projet de mosquée via une action "mètre carré". Ils donnent ainsi le montant qu’ils souhaitent pour faire construire de manière symbolique des mètres carrés du futur bâtiment. Une action parallèle où l’on reçoit symboliquement une brique en échange d’un don a aussi son petit succès.

"Tout le gros œuvre sera effectué par une entreprise que l’on désignera en septembre, mais pour toutes les finitions, on aimerait que les gens participent, poursuit le coordinateur. On ne peut pas se permettre d’avoir un bâtiment clé sur porte si on n’a pas le 1,3 million. Ce qui est sûr, c’est qu’on a déjà les moyens de commencer le gros œuvre."

Pour rappel, la mosquée actuelle devenue trop exiguë sera remplacée par un bâtiment flambant neuf sur le site de l’ancienne résidence Chantebrise. Un projet qui aboutira après plus de dix ans de procédure marqués par les recours successifs et cinq demandes de permis. La fin des travaux est espérée pour début 2021.

Sarkis Geerts