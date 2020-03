Le succès est au rendez-vous pour la plateforme de producteurs locaux.

Lancée mi-février, "La ruche qui dit oui" de Wavre ne cesse de s’agrandir. Elle compte déjà 768 membres et une trentaine de producteurs. Preuve que le projet lancé par Anne-Françoise Bodart répond à une vraie demande au sein de la cité du Maca.

La ruche fonctionne de la même manière que dans les autres communes : les producteurs locaux proposent sur le site dédié leurs produits avant la vente hebdomadaire - qui se déroule ici le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 dans les Halles aux vins. Une fois inscrits sur le site (www.laruchequiditoui.be), les membres peuvent sélectionner les articles qu’ils souhaitent et les ajouter à leur commande qu’ils viendront retirer en "magasin".

© DR



"Pour pouvoir lancer la ruche, il fallait une base de boulangers, de bouchers et de fromagers, explique Anne-Françoise. On veut proposer du local, pas spécialement bio, mais du circuit court et favoriser les producteurs de la région. On a des produits classiques mais aussi novateurs comme des aliments sans gluten ou des barres protéinées. Le but, c’est d’avoir le plus de producteurs possible."

La majorité des producteurs membres de la ruche sont présents lors de la vente, ce qui permet des échanges directs avec les acheteurs. "Les gens ne viennent pas par hasard, ce sont des gens qui posent des questions, poursuit la coordinatrice. Ils veulent savoir où est abattue la bête, connaître le circuit. Ce n’est pas ce qu’on a dans un magasin bio banal. Quand les producteurs sont là, ils savent parler de leurs produits. C’est impressionnant. On apprend énormément et on les respecte encore davantage quand on sait le travail qu’il y a derrière."