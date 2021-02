Lundi prochain démarrera un vaste chantier de plusieurs mois sur la chaussée de Huy (N243), entre Wavre et Chaumont-Gistoux. Un chantier bien nécessaire quand on voit l’état de la route et ses nombreux nids-de-poule. Il s’étendra du croisement avec l’avenue Molière (Wavre) jusqu’à l’Intermarché (Gistoux). Au programme : la réhabilitation du revêtement dans les deux sens de circulation ; la rénovation complète de la piste cyclable ; et l’élargissement et la sécurisation de deux carrefours.

Bien qu’il ne soit pas situé le long de la chaussée de Huy, le patron de L’Horizon se verra impacté par le chantier et ce, à plusieurs égards.