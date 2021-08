Après une peine de travail et un sursis probatoire, Tayeb n’avait pas compris le message…

Le 14 mai dernier, au petit matin, une habitante d’Orp-Jauche a fait appel à la police après que son compagnon ait quitté leur domicile pour aller travailler. Elle avait les lèvres en sang, le visage boursouflé, et des marques de coups sur le corps. Elle était enceinte mais quelques jours plus tard, elle a perdu le bébé.

Elle a expliqué à la police que durant la nuit, alors qu’il avait trop bu, son compagnon, Tayeb A, l’avait frappée devant les enfants. Il lui avait arraché les cheveux, et menacé de jeter leur fillette contre un mur. Il avait également placé un couteau sur la nuque de sa compagne en lui disant qu’il n’avait plus qu’à appuyer. Et au passage, il avait également menacé de découper les enfants pour les mettre « dans des petites boites ».

Interpellé quelques heures plus tard, l’homme a tout nié, parlant d’une simple dispute. Il a affirmé qu’il ne l’avait pas menacée mais qu’elle, elle l’avait fait envers lui. Et bien qu’il ait lui-même acheté le test de grossesse qui a montré qu’elle était enceinte, il a affirmé qu’il ignorait cette situation.

Devant le tribunal correctionnel, il a avoué seulement « deux ou trois gifles », en mettant ce comportement sur le compte de l’alcool. « Je m’excuse, je vais faire le nécessaire: j’arrête l’alcool et je serai un bon père », a-t-il promis alors qu’il comparaissait détenu.

Il faut dire qu’il a déjà écopé d’une peine de 120 heures de travail, puis d’une peine de prison assortie d’un sursis probatoire, chaque fois pour des faits d’exacte même nature. La victime était d’ailleurs la même…

Le tribunal, dans le jugement rendu mercredi, constate que le prévenu n’a pas tiré de leçon de ces précédentes condamnations, et fustige son comportement très agressif et « totalement inacceptable ». Tayeb A. écope de deux ans d’emprisonnement ferme et d’une amende de 800 euros.