Lasne Nature et une pétition appellent la commune à s’opposer à un projet d’urbanisme, qui pourrait créer un précédent.

Le plateau d’Anogrune, situé sur les hauteurs entre Plancenoit et Maransart, constitue l’une des plus belles ouvertures paysagères de Lasne. De vastes étendues de champs, de prairies et autres zones boisées qui font le bonheur des Lasnois, des visiteurs et autres promeneurs. Le plateau est d’ailleurs reconnu comme « zone de villages et hameaux d’intérêt paysager » par l’administration lasnoise.

Mais un projet d’urbanisme pourrait venir menacer la beauté des lieux. Car une demande de permis qui porte sur la construction de cinq maisons ainsi que sur une ouverture de voirie est actuellement à l’étude. Un projet qui inquiète riverains comme défenseurs de la nature qui craignent surtout que cette demande – si elle venait à être acceptée – n’entraîne un effet domino.