Triste week-end pour un jeune homme âgé de 14 ans. Alors qu’il circulait tranquillement dans les rues de Wavre sur son vélo, vers 13 h 30 ce samedi, il a été percuté par un automobiliste à l’intersection entre la chaussée de Namur et la chaussée de Huy, au niveau du garage Midas.

Blessé et au sol, le jeune homme a été laissé pour compte par le chauffard qui a pris la fuite, ne prenant pas le temps ni la peine de savoir comment se portait la victime. Des faits qui ont profondément choqué Christine, la maman de la victime, qui a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. “Le chauffard a fait un délit de fuite en laissant mon fils blessé sur place. Toute personne susceptible de m’aider à retrouver le chauffard, merci de me contacter.”

Il faut dire que le jeune homme âgé de 14 ans n’a pas été épargné, lui qui a été rapidement transporté à l’hôpital. “Après de longues heures passées aux urgences, il finit avec un plâtre au bras gauche, de multiples contusions et un traumatisme au coccyx mais rien de grave. Une plainte a été déposée à la police et on espère que quelqu’un pourra identifier le chauffard”, précise Christine sur les réseaux sociaux.

Quant à l’individu en question, les seules informations que possède la famille, c’est qu’il s’agit d’une voiture de couleur rouge., conclut Christine, la maman de la victime, qui espère que son appel à témoins sera productif.