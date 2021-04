Actif depuis un peu plus de cinq ans en Belgique, Deliveroo, ce service de livraison à domicile de repas préparés, continue son expansion au sein du Royaume. Après avoir gagné des grandes villes comme Bruxelles, le service s'est tourné vers Namur et Ostende avant de se rapprocher encore un peu plus de ses clients. "On s'est vite rendu compte qu'il y avait aussi de la demande au sein de plus petites villes, souligne Rodolphe Van Nuffel, le porte-parole de Deliveroo Belgique. Dans des villes de taille plus modeste, il y avait une réelle demande de livraisons et plusieurs restaurateurs nous ont contacté. Des clients aussi se sont montrés impatients en attendant notre arrivée."



C'est comme ça que, petit à petit, la société a débarqué au sein de la Jeune Province. Après avoir conquis la cité du Lion, c'est à présent à Wavre et Nivelles qu'elle sera disponible dès ce jeudi. "Tout vient d'une demande des restaurateurs avec lesquels on travaille déjà dans d'autres villes comme Quick, O'Tacos ou Thaï Café. Nous avons aussi des restaurants indépendants qui font appel à nos services. De notre côté, on sait aussi voir d'om viennent les demandes des gens et on s'est dit que c'était le bon moment d'arriver à Nivelles et à Wavre."



Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que Deliveroo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. "Je peux déjà vous dire qu'on va ouvrir à Louvain-la-Neuve dans les semaines ou les mois qui arrivent, continue Rodolphe Van Nuffel. Il y a déjà quelques restaurants qui nous attendent. De plus, en Brabant wallon, dans des communes comme Genval ou Rixensart, les gens peuvent aussi faire appel à des restaurateurs qui disposent de leurs propres livreurs mais qui utilise notre plateforme. Dans ces cas-là, on s'occupe de la commande du plat et du paiement mais le restaurant s'occupe de la livraison. C'est aussi une manière pour nous de mettre des restaurateurs en avant."





Le Covid a boosté les livraisons



Crise sanitaire oblige, les habitudes de la population ont changé et Deliveroo en ressort comme l'un des grands gagnants., continue Rodolphe Van Nuffel.Et du côté des restaurateurs aussi, Deliveroo fait l'unanimité., explique Angel Pingnan, un des fondateurs du Thaï Café. Même son de cloche du côté d'Asian Burger, à Wavre.Les habitants de Wavre et Nivelles pourront commander leurs repas de 11h à 14h et de 17h à 22h et avec les codes de réduction "BONJOURWAVRE4" et "BONJOURNIVELLES4", les nouveaux clients des deux villes pourront profiter d’une réduction de 15€ sur leur première commande de minimum 20€ dans les restaurants locaux.