Depuis son lancement à Waterloo il y a trois ans, Deliveroo a vu le nombre de ses livraisons de repas exploser pour arriver à un constat : l’année dernière, trois fois plus de commandes ont été livrées par rapport à l’année précédente. Un chiffre impressionnant qui permet également d’en savoir un peu plus sur les habitudes alimentaires des Waterlootois.

L’analyse de ces données permet de constater que les habitants apprécient la cuisine Thai avec le “Thai Café” qui arrive en tête des restaurants les plus populaires. Il est suivi par les burgers des enseignes telles que McDonald, Quick ou encore Burger King.

Le montant de la plus grosse commande effectuée s’éleve à 269,50 € avec une livraison du restaurant libanais Al Jannah Waterloo traiteur avec, à la clé, un joli pourboire de 10 euros pour le coursier. Actuellement, Deliveroo travaille avec plus de 23 restaurants à Waterloo et c’est le restaurant mexicain Ancho qui remporte le prix de la commande la plus rapide depuis l’arrivée de Deliveroo avec une livraison en… 7 minutes !

Les nouvelles données permettent également de déterminer l’heure pointe des commandes de repas. Résultat : les Waterlotoois ont plus tendance à se faire livrer un repas le soir plutôt qu’à midi. L’heure pointe des commandes se situe vers 19h.

Depuis son lancement, les consommateurs ont donné jusqu’à 28 714 euros supplémentaires aux restaurants belges. Un succès qui ravi Rodolphe Van Nuffel, le porte-parole de Deliveroo. “On se réjouit de la croissance que nous avons connue à Waterloo. Grâce à cette croissance, les restaurants peuvent augmenter leur chiffre d’affaires et c’est une opportunité pour eux d’attirer davantage de clients. Nous sommes contents de pouvoir soutenir les restaurants locaux de Waterloo dans la mesure du possible avec nos services de livraison, en particulier en ces temps difficiles.”