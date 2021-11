Didier Gosuin rappelle que les intentions bruxelloises de démolir le viaduc Herrmann-Debroux sont connues depuis quinze ans.

Le bourgmestre d’Auderghem, Didier Gosuin (DéFI), ne cache pas son agacement à la suite de la levée de boucliers observée en Brabant wallon à propos du projet de démolition du viaduc Herrmann-Debroux. “Messieurs Flahaut, Antoine et Henry semblent découvrir un projet vieux de quinze ans, un projet adopté par le précédent gouvernement bruxellois. Ils semblent découvrir un processus entamé il y a quelques années. Peut-être ignorent-ils aussi que la Région flamande est en train de développer le même type de projets aux carrefours Léonard, de Jezus-Eik, des Quatre Bras de Tervuren et de Groenendael. Tous ces projets ont la même optique : ne plus laisser des autoroutes urbaines pénétrer dans Bruxelles.”

(...)