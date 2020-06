Plusieurs centaines de troncs d’arbres s’amassent dans le bois de Mérode.

Plusieurs riverains ont été interpellés ces dernières semaines par l’abattage de nombreux arbres dans le bois de Limal. Des centaines de troncs d’arbres, dont des hêtres, s’amassent dans une clairière au cœur du bois et des traces de larges pneus peuvent être observées çà et là depuis le sentier. Habitué des lieux, Francis s’est ému de ce déboisement et a alerté le conseiller communal Ecolo Christophe Lejeune.

© GEERTS



Celui-ci a à son tour interpellé la majorité lors du dernier conseil communal, lui demandant si elle connaissait le nombre exact et les espèces d’arbres abattus et si elle avait l’intention de mettre à jour le règlement communal relatif aux abattages d’arbres datant de 1978, comme l’a fait la commune de Grez-Doiceau en 2015. Il a également souhaité savoir si le massif forestier sera replanté et si la coupe n’avait pas eu lieu en période de nidification.

L’échevin de l’Environnement s’est voulu rassurant : “Le Département Nature et Forêt s’est rendu plusieurs fois sur place et n’a rien constaté d’illégal, a répondu Paul Brasseur. Le bois de Mérode est privé et soumis au code forestier qui n’exclut pas des coupes régulières de bois. Il n’avait d’ailleurs plus été entretenu depuis plusieurs années.”

Irrité par l’absence de réponses, le conseiller Ecolo a répété ses questions. L’échevin a assuré que la coupe n’a pas été réalisée en période de nidification, qui s’étend du 1er avril au 15 août. Quant au nombre d’arbres, il a renvoyé le conseiller au DNF. Christophe Lejeune dit l’avoir fait, mais n’a jamais eu de réponse…