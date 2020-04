Les propositions de la direction n'ont pas été jugées satisfaisantes: "On parlait de 4 euros brut par jour en plus !"

Les discussions entre les représentants des travailleurs et la direction de Nivelles Logistics, une des firmes qui approvisionne les magasins Carrefour de Belgique, n'ont pas abouti ce vendredi. La CSC, dénonçant les conditions de travail au dépôt de Nivelles et l'accumulation des heures supplémentaires sur fond de crise du covid-19, demandait que le personnel soit récompensé pour les efforts qu'il déploie depuis plusieurs semaines. Mais les propositions de la direction ne sont pas satisfaisantes. Le travail ce week-end dans l'entreprises sera sans doute perturbé. Les parties se revoient mardi. De premières discussions entre la direction et les représentants du personnel avaient échoué en début de semaine et la CNE avait annoncé que les travailleurs de Logistics Nivelles refuseraient désormais d'effectuer de nouvelles heures supplémentaires.

"La situation était limite cette semaine, la direction a même dû faire travailler les chefs de service mais les propositions qui nous ont été faites ce vendredi n'étaient pas tenables. Au départ, on parlait de 4 euros brut par jour en plus ! Ce n'est pas le prix d'un sandwich. Ensuite, la direction a évoqué une prime liée à l'augmentation de la productivité et à l'augmentation du nombre de colis envoyés. Ce sont des conventions que l'on peut proposer quand tout va bien, pas quand le personnel travaille dans les conditions actuelles", indique le secrétaire permanent CNE Didier Lebbe.

Les discussions ont donc pris fin sans qu'un accord soit acté. Le personnel est informé du contenu de ces négociations non abouties ce vendredi en fin de journée et d'après la CNE, le travail risque d'être perturbé durant le week-end. Une nouvelle rencontre est prévue mardi et il n'est pas impossible que le travail cesse complètement durant ces discussions.