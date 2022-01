La Ville veut encourager la population à réduire le volume de ses déchets et prévoit l’installation de "Give Box" en terre aclote.

Le programme stratégique transversal (PST) de la majorité MR-Ecolo à Nivelles prévoit des actions pour sensibiliser la population au "zéro déchet". Une utopie sans doute mais l’idée est d’encourager tout le monde à faire davantage attention.

" Parce que les déchets constituent un énorme problème pour l’environnement, confirme l’échevin du Développement durable, Pascal Rigot (Ecolo). Le traitement des déchets est de plus en plus compliqué et une des solutions est de réduire drastiquement le volume que nous produisons. Il y a aussi un enjeu économique : cela coûte cher à la collectivité."

