L’abbaye de Villers-La-Ville accueille une nouvelle fois les joyaux de la mécanique d’antan. Voitures, tracteurs, motos et attelages seront mis à l’honneur.Les amateurs pourront observer des véhicules qui affichent au minimum 30 ans d’âge au compteur. Plus de 200 ancêtres de toutes marques seront en exposition tel que la Triumph TR2 (Reprise dans les BD Tintin) ou la Velorx Oskar (1969).Démonstrations et visites guidées rythmeront la journée. Des animations pour les enfants sont également prévues, ainsi que de la petite restauration et un bar. Le tarif s’élève à 9 € par adulte, 7 € pour les seniors et étudiants et 4 € pour les enfants de 6 à 12 ans.Réservations possibles sur le site de la ville.