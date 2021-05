La nanobrasserie de la Fluviation est une brasserie familiale et locale qui propose déjà un large panel de bières. L’idée était présente depuis des années dans la tête de Jean-Marc Taymans et de sa femme, Anne Froidcœur. " On voulait brasser à la maison car de base c’est un hobby et notre activité complémentaire car nous sommes tous les deux enseignants ", explique Jean-Marc.

Ce dernier vient d’ailleurs d’une famille de brasseurs bruxellois qui fabriquaient notamment la Lambic.

Le couple a commencé à brasser en avril 2020, et ils ont pu enfin goûter leur création en juillet. Pour ce faire, ils ont installé un matériel impressionnant dans leur cave, où ils réalisent tout de A à Z, même les étiquettes des bouteilles.

Pour l’instant, sept bières différentes ont déjà été produites : la Saison, la Méandre, la Gruz-Ale Di Wandion, la Rodje Amonne, la Sinuosité, la Braine Child, la Défluviation et enfin la petite dernière, Rivages. " L’idée est de produire à petite échelle et de tester des variations de recettes ", confie Jean-Marc.

Le nom de la brasserie provient de l’action des rivières. " On évoque l’endroit où nous habitons et le paysage et les cours d’eau. Le message, c’est qu’on mélange deux ingrédients improbables ensemble comme deux cours d’eau qui se réunissent ", explique Anne, professeure de géographie.

Pour l’instant, les bières brainoise sont déjà vendues à la pièce dans certains commerces : Woocop à Waterloo, le magasin de bières artisanales Hoppy House, la coopérative Macavrac à Wavre et le Drive de Limal. Le couple a pour projet de les proposer dans des restaurants quand la situation sera plus calme. Leur souhait est aussi de faire des dégustations à la brasserie, située à leur domicile, cet été. Il est déjà possible de passer commande par mail : commandes@lafluviation.be