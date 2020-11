Un citoyen a attiré l’attention sur l’état de vieilles boîtes aux lettres en ville, bpost va agir.

Les réseaux sociaux charrient quotidiennement leur lot d’aigreur, de solutions soi-disant faciles à des problèmes complexes, voire de contre-vérités. Mais parfois, les préoccupations affichées par certains citoyens valent le coup d’être relayées et prises en compte. Ainsi, il y a quelques semaines, un Nivellois a partagé des photographies de boîtes aux lettres de la Poste, qui servent encore dans le centre-ville mais se trouvent dans un triste état.

Rien à voir avec ces boîtes métalliques cubiques accrochées à certaines façades : il s’agit de modèles bien plus anciens, posés sur le trottoir et qui donnent un certain cachet à la rue. Ou plutôt qui donnaient, vu l’état assez déplorable de ces boîtes attaquées par le temps.