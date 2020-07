Pour 99€, tout le monde pourra recevoir un bon permettant de séjourner dans l'un des 4 logements à disposition. Mais l’offre ne s’arrête pas là.

Pour booster l’été 2020 et aider le secteur du tourisme, l’Office du Tourisme-Inforville de Louvain-la-Neuve, l’UCLouvain, les différents hôtels et musées de Louvain-la-Neuve se sont associés pour offrir deux jours d’escapade à Louvain-la-Neuve.

Les clients pourront choisir entre le Martin’s, l'Ibis Styles, le B-Lodge Boutique Hôtel ou le Gîte Mozaïk. Ceux-ci offrent une nuitée pour 2 personnes avec le petit-déjeuner et un accès au musée Hergé ou Musée L.

L’envie de créer une offre hôtelière plus large était déjà en réflexion depuis quelques mois, mais elle s’est concrétisée avec la crise du Covid-19 : « Nous étions en réflexion stratégique pour développer un tourisme plus local mais également de plus loin, explique Nicolas Cordier, coordinateur du développement urbain et régional de l’UCLouvain. Louvain-la-Neuve ne manque pas d’attrait de par la qualité de ses musées, de la ville en elle-même. La spécificité de la présence forte de l’université attire beaucoup d’étudiants Erasmus et leurs familles mais également un tourisme d’affaires. »

L’Office du Tourisme-Inforville de Louvain-la-Neuve a développé une série d’outils supplémentaires comme un city quizz, des visites découvertes de la ville et de la nature. Celles-ci doivent être réservées à l’avance lors de dates planifiées. Pour les plus jeunes, des carnets de jeux et des enquêtes policières sont également disponibles à l’Office. « Plusieurs familles ne partiront pas à l’étranger cet été, on a donc pensé à occuper tout le monde », conclut Nicolas Cordier.

Les bons cadeaux, valables 1 an à partir de la date d’achat, sont disponibles à l’Office du Tourisme-Inforville de Louvain-la-Neuve. La réservation en ligne sera également possible lorsque le site sera remis à jour, aux alentours du 15 juillet.