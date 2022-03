"Mon premier rituel, le matin, après le café, c’est d’allumer des bougies ! Je trouve cela apaisant, lumineux, c’est aussi le reflet de nos émotions", explique Sonia Bastin (Orp-le-Grand) qui, un jour, a décidé d’en fabriquer. "J’ai cherché des informations mais aussi des formations pour apprendre à les fabriquer, voici cinq ans. À l’époque, rien n’existait en Belgique mais j’ai trouvé une belle formation dans la Drôme, en France." Trois journées d’apprentissage, et Sonia a eu la confirmation qu’elle adorait cela. "Dans la foulée, j’ai acheté du matériel, je me suis lancée, les essais ont été concluants, mon entourage était admiratif et cela m’a poussée."